Barrick Gold: Keine Entwarnung!

Nein, es sieht charttechnisch wirklich nicht gut aus beim Minenriesen Barrick Gold (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX)! Nachdem die Aktie am 12.04.17 bei 19,17 Euro noch ein Zwischenhoch ausbilden konnte, ging es im Anschluß bis auf eine kleine Zwischenerholung steil bergab (siehe Chart). Nachdem am Dienstag das bisherige Jahrestief bei 15,13 Euro unterboten wurde, scheint der Kurs weiterhin keinen Halt zu finden. Auch an der heutigen Börsensitzung setzt sich die Talfahrt fort: Barrick Gold startet mit einer neuerlichen Kurslücke nach unten bei 14,84 Euro in den Handel und notiert aktuell bei nur noch 14,80 Euro. Wir greifen hier sicher nicht in das "fallende Messer" und beobachten die Kursentwicklung an der Seitenlinie weiter.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.