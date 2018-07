Barrick Gold: Kaufsignal!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Der Goldminenwert (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) musste im bisherigen Verlauf des Juli`s kräftige Verluste hinnehmen. Ausgehend von 11,69 Euro am 04.07.18 ging es bis auf 10,09 Euro am gestrigen Handelstag nach unten. Hier zeichnet sich aus Sicht der Candlestick-Technik heute jedoch ein "Morning Star", per se ein Trendwendesignal, ab (blauer Kreis). Wir legen uns deshalb jetzt eine erste spekulative Longposition ins Depot, welche wir aber sehr eng knapp unter dem gestrigen Tagestief bei 10,08 Euro mit einem StopLoss absichern. Das Risiko ist hierbei somit gering, die Erfolgschancen auf der Oberseite umso höher. Aktuell notiert Barrick Gold bei 10,21 Euro.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.