Barrick Gold: Kaufrausch!!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Der Kurs von Barrick Gold (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) kennt kein Halten mehr und geht regelrecht durch die Decke! Satte 40 Prozent Kursgewinn seit Ende Mai sind da schon eine Hausnummer. Auch am heutigen Dienstag eröffnete der Minenriese mit einer deutlichen Kurslücke nach oben bei 14,41 Euro und hält sich aktuell auf diesem Niveau. Ein Ende der rasanten Kursfahrt ist bis dato nicht abzusehen. Aufgelaufene Gewinne würden wir trotzdem mit entsprechenden Stopps absichern!

Barrick Gold Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.