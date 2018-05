Barrick Gold: Jetzt weitere Gewinne eintüten!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Unser Minenwert (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) befindet sich noch immer in der Erfolgsspur! Derzeit konsolidiert der Kurs auf hohem Niveau zwischen 11,20 und 11,40 Euro (siehe Chart). Weiterhin wichtig und gültig ist für uns die rote Aufwärtstrendgerade, welche nicht nach unten gebrochen werden darf. Wir ziehen heute nun zum Wochenschluß unseren StopLoss erneut nach und platzieren diesen knapp unter der Trendline auf 10,74 Euro, um uns weitere aufgelaufene Gewinne zu sichern.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.