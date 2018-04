Barrick Gold: Jetzt weitere Gewinne eintüten!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Unsere Barrick Gold (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) Spekulation bereitet weiter Freude! Auch am Handelstag nach Ostern kann die Notierung zulegen und startet am heutigen Dienstag mit einer Eröffnungslücke bei 10,32 Euro in den Markt, kommt aktuell aber leicht bis auf 10,23 Euro zurück. Wir sichern nun zum wiederholten Male aufgelaufene Gewinne ab indem wir den StopLoss für unseren Longtrade erneut nach oben anpassen. Wir platzieren diesen jetzt knapp unter das Tief vom 28.03.18 auf 9,91 Euro.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.