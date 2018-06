Barrick Gold: Ist die Rallye jetzt vorbei?

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

In unserer Analyse vom 29.05.18 Barrick Gold: Der Höhenflug geht weiter! hatten wir zuletzt über den Minenwert (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) berichtet und den StopLoss für unsere Longposition zum wiederholten Male nach oben auf 11,32 Euro angepasst. Die Notierung zeigte sich am gestrigen Handelstag extrem schwach und rutschte im Tief bis auf 11,27 Euro ab. Somit wurde unser StopLoss ausgelöst und die Position glatt gestellt. Auf unserem Konto verbleiben kräftige Kursgewinne, welche wir nunnach einem Einstieg bei 9,45 Euro realisiert haben. Die Aktie hat das letzte Tief bei 11,32 Euro unterboten, weshalb jetzt die Gefahr besteht, weiter an Boden zu verlieren.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.