Barrick Gold: Ist die Party jetzt vorbei?

In unserer Analyse vom 24.10.18 Barrick Gold: Weitere Gewinne absichern! hatten wir vorgeschlagen, aufgelaufene Gewinne bei der Aktie (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) weiter abzusichern. Nicht zu früh, wie es scheint! Am gestrigen Handelstag rutschte die Notierung mit einer langen roten Kerze bis auf 10,99 Euro im Tief ab, sodaß der StopLoss bei 11,32 Euro ausgelöst wurde. Es verbleibt somit ein schöner Gewinn auf dem Tradingkonto. Ob die Party nun gänzlich vorbei ist oder hier nur eine Verschnaufpause zu sehen ist, werden die kommenden Handelstage zeigen.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.