Barrick Gold: Der Höhenflug geht weiter!

Der Minenriese (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) scheint seine kleine Schwächephase definitiv überwunden zu haben, in den letzten Börsensitzungen konnte der Kurs wieder deutlich an Fahrt aufnehmen und klettert am heutigen Dienstag bis auf 11,62 Euro nach oben. Wir sind hier bereits seit 9,45 Euro im Markt platziert und sitzen somit auf ordentlichen Kursgewinnen. Diese bauen wir nun erneut weiter aus, indem wir den StopLoss knapp unter das Tief vom gestrigen Handelstag auf 11,32 Euro nachziehen.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.