Barrick Gold: Gewinnschätzungen könnten pulverisiert werden

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Die Aktie von Barrick Gold hat sich wieder ihren Jahreshöchstständengenähert. Intraday gab es gestern dann erst einmal einen kleinenDämpfer, das könnte sich aber als vorübergehendes Phänomen erweisen.Denn die Gewinnschätzungen für den Konzern sind möglicherweise viel zukonservativ. Mit einer erfolgreichen Portfoliokonsolidierung, starkenZahlen für 2016 und einem positiven Ausblick auf 2017 hat Barrick Goldden Aufschwung der Aktie untermauert. Das hat aber nicht dazu geführt,dass sich die Erwartungen der Analysten überhitzt haben - das Gegenteilist eher der Fall.Die Erwartungen an die kommenden Quartale sind keinesfalls überzogen.Jeweils etwas mehr als 20 Cent je Aktie soll Barrick Gold verdienen,eine große Aufwärtsdynamik ist dabei nicht unterstellt. Aufs Jahrgerechnet geht der Konsens von EpS in Höhe von 82 Cents aus, 2018 sollenes dann 86 Cents werden. Daraus errechnet sich ein aktuelles KGV für2017 von 24,4. Nicht gerade ein Schnäppchenniveau, weshalb dasdurchschnittliche Kursziel der Analysten auch nur bei 20 US-Dollar liegtund damit in Höhe der aktuellen Notierung. Allerdings hat es BarrickGold in den letzten Quartalen meist geschafft, die Konsensusschätzungendeutlich zu schlagen. Und jetzt erhält das Unternehmen zusätzlicheHilfe. Der Goldpreis hat zuletzt den wichtigen Widerstand bei 1.250US-Dollar überwunden.Damit wurde nicht nur die Trendwende der letzten Monate untermauert,sondern auch weiteres Potenzial bis mindestens 1.300 US-Dollarfreigesetzt. Zieht es aber Gold deutlich nach oben, werden sich dieGewinnschätzungen für Barrick Gold als deutlich zu konservativ erweisen.Das würde der Aktie weiteres Potenzial verleihen.