Barrick Gold: Droht eine weitere Enttäuschung?

Die Aktie von Barrick Gold hat sich von ihrem Absturz nach denQuartalszahlen etwas erholt, vor dem Hintergrund der jüngstenGoldpreisentwicklung war die Dynamik aber eher gering. Das verdeutlichtdie Sorge vor weiteren Enttäuschungen. Üblicherweise profitieren dieAktien von Goldminenproduzenten deutlich überproportional von einemGoldpreisanstieg, da dieser den Gewinn hebelt. Bei Barrick Gold wardieser Effekt von Dezember 2016 bis Februar 2017 sehr gut zu beobachten.Der jüngste Schub beim Goldpreis hat indes keinen großen Hebeleffekt aufdie Aktie ausgeübt. Das ist auf die Enttäuschung zurückzuführen, dieBarrick Gold den Anlegern mit den Zahlen zum ersten Quartal bereitethat. Output, Kosten, Gewinn – bei allen wichtigen Kennziffern hat derKonzern die Erwartungen deutlich verfehlt. Die Reaktion der Analystenwar deutlich, allein in den letzten vier Wochen gab es sechs Downgradesund nur ein Upgrade. Im Fokus steht dabei auch die Jahresprognose:Barrick Gold will jetzt 5,3 bis 5,6 Mio. Unzen produzieren, dieAll-in-Kosten sollen zwischen 720 und 770 US-Dollar pro Unze liegen. In2016 hat Barrick Gold zum Jahresstart bei den Kosten weit unter dereigenen Guidance gelegen und so über einen soliden Sicherheitspufferverfügt.Dieses Jahr ist es andersherum, im ersten Quartal lagen dieAll-in-Kosten mit 772 US-Dollar knapp über dem oberen Ende der Spanne.Es ist daher nicht auszuschließen, dass das Unternehmen bei weiterenoperativen Problemen das Ziel verfehlt und erneut enttäuscht. DieseGefahr lastet aktuell auf der Kursentwicklung und stellt einspekulatives Element dar. Aufgrund des starken Track-records der letztenJahre ist dem Management durchaus zuzutrauen, die Probleme zügig in denGriff zu bekommen. Sollte Barrick Gold schon im nächsten Quartal wiederin die Erfolgsspur zurückkehren, dürfte sich die Aktie deutlich erholen– erst Recht, wenn der Goldpreis für weiteren Rückenwind sorgt.