Barrick Gold: Corona treibt den Kurs nach oben!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Der Barrick Gold Kurs (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) musste zu Beginn des Corona Crashs an den Märkten genauso wie fast alle Asset-Klassen deutliche Verluste hinnehmen und in der Spitze bis Mitte März bis auf 11,28 Euro im Tief abgeben.

Seither hat sich die Aktie mehr als verdoppelt und steht heute zur Stunde bei 24,80 Euro. Nachdem das Wertpapier am 14.04.20 mit einer kräftigen Kurslücke nach oben das alte Jahreshoch vom 24.02.20 bei 21 Euro überwinden konnte, kam es in den letzten beiden Handelstagen zu einer neuerlichen deutlichen Aufwärtsbewegung. Offene Longpositionen würden wir knapp unter den letzten Tiefs im Bereich um 21 Euro mit einem StopLoss absichern und diesen sukzessive nach oben anpassen.

Barrick Gold Tageschart

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.