Barrick Gold: BANG!

Erleben die Aktien von Minenbetreibern eine Renaissance? Die Megafusion von Barrick Gold mit Randgold richtet den Fokus auf die fast schon in Vergessenheit geratene Branche. Mit einem Open End Turbo Long auf die Aktie von Barrick Gold könnte sich eine Trend-Chance von 105 Prozent ergeben.

Raus aus FAANG und rein in BANG? Während die Technologie-Aktien Facebook, Amazon, Apple, Netflix und Google-Holding Alphabet, bekannt als die FAANG-Aktien, ihre höchsten Hochs hinter sich lassen und fallen, scheinen die Minen-Aktien wie Barrick Gold, Agnico Eagle, Newmont Mining und Goldcorp, die als BANG-Aktien zusammengefasst werden, erst noch so richtig durchzustarten, nachdem sie lange wegen des schwieriges Marktumfelds und einer Goldpreis-Langeweile von den Anlegern ignoriert worden waren.

Im schwankenden Umfeld schlägt sich die Aktie von Barrick Gold sehr wacker. Während die Indizes fallen, behauptet der Aktienkurs des Goldminenbetreibers seine bisherige Position um 13 US-Dollar. Bereits seit Mitte Oktober bewegt sich die Aktie zwischen 12,30 und 13,50 US-Dollar zur Seite, mit einem Ausreißer anfangs nach oben bis zum Zwischenhoch bei 14,10 US-Dollar, das zugleich den höchsten Stand seit Februar darstellte, wodurch sich einen Aufwärtstrend zwischen 12,80 und 15,70 US-Dollar beschreiben lässt.

Auch die aktuell bei 12,25 US-Dollar verlaufende 200-Tage-Linie befindet sich mittlerweile in der Waagerechten und könnte in Kürze nach oben eindrehen. Während der oben beschriebenen Seitwärtsphase bewies sich der gleitende Durchschnitt als zusätzliche Unterstützung für die Aktie. Gelingt ihr der Anstieg über eine noch fallende Widerstandsgerade um aktuell 13,60 US-Dollar, könnte daraus eine dynamische Bewegung entstehen, die den Aufwärtstrend fortsetzen und über das Jahreshoch bei 15,52 US-Dollar reichen könnte.

Schlagzeilen machte der weltgrößte Goldminenbetreiber im frühen Herbst mit der Übernahme von Randgold Resources. Durch den Zusammenschluss der Kanadier mit dem in Afrika tätigten Konzern entsteht ein Goldgigant. Dadurch befinden sich fünf der wichtigsten zehn Goldminen der Welt im Besitz von Barrick plus Randgold. Weil es zunehmend schwerfällt, neue Goldvorkommen zu erschießen, kann Barrick durch den Zukauf seine seit längerer Zeit stagnierende Goldproduktion in einem bedeutenden Ausmaß steigern.

Branchenexperten gehen davon aus, dass die Fusion von Barrick Gold und Randgold weitere Aktivitäten unter den Minenbetreibern hervorbringen könnte. Schließlich gelten vor allem Übernahmen und Fusionen in der Branche als ein wirksames Mittel, wenn nicht sogar als das einzige, um überhaupt wachsen zu können. Vorkommen unter erschwerten Bedingungen zu erschließen, erscheint aufgrund von zunehmend steigenden Kosten und eines zuletzt knapp über 1200 US-Dollar stagnierenden Goldpreises eher unattraktiv.

Barrick Gold (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Barrick Gold (Wochenchart in US-Dollar)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 13,60 // 14,10 // 15,52 // 15,70 Unterstützungen: 12,80 // 12,59 // 12,28 // 12,25

Mit einem Open End Turbo Long (WKN DS6V3D) können risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Barrick-Gold-Aktie ausgehen, überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt 26,9. Der Einstieg in die spekulative Idee bietet sich stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an und könnte im Basiswert bei 12,20 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 2,42 Euro. Ein Ziel nach oben könnte sich auf weitere Sicht um 17 US-Dollar befinden. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt 4,1 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: DS6V3D

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,19 - 3,25 Euro

Emittent: Deutsche Bank Basispreis: 9,6019 US-Dollar

Basiswert: Barrick Gold KO-Schwelle: 9,6019 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 13,07 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 6,66 Euro Hebel: 3,6

Kurschance: + 105 Prozent Quelle: Deutsche Bank

