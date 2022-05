Barrick Gold: Aufpassen jetzt!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Der Minenkonzern mit Hauptsitz in Toronto, Kanada (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) rutschte im Zuge der Goldpreisschwäche in den letzten Handelswochen deutlich ab.



Ausgehend vom Hoch bei knapp 24 Euro ging es bis zur Unterstützungsmarke, der 200-Tage Linie (blau im Chart) nach unten, welche heute nun erreicht wurde. Kann der Kurs an dieser wichtigen Marke drehen oder rutscht Barrick Gold noch tiefer ab? Per Se wäre der Bruch der Unterstützung ein sehr negatives Zeichen. Aktuell steht die Aktie bei 19,43 Euro.

Barrick Gold Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.