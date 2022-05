Barrick Gold: Alarm!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

In unserer Analyse vom 16.05.22 Barrick Gold: Aufpassen jetzt! hatten wir bereits auf die prekäre charttechnische Situation der Aktie (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) hingewiesen.

Jetzt schrillen alle Alarmglocken, denn die Notierung rutschte im gestrigen Handel unter die wichtige 200-Tage Linie (blau im Chart). Diese negative Tendenz setzt sich auch am heutigen Tag fort, aktuell notiert Barrick Gold erneut im Minus bei 18,71 Euro. Die Talfahrt findet somit weiterhin kein Ende, weswegen wir hier klare Tendenzen einer Trendumkehr / Bodenbildung abwarten würden, eher erneut Longengagements in Frage kommen.

Barrick Gold Tageschart



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.