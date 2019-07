Barrick Gold: Aktie von einer Trendwende bedroht?

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Die Aktie von Barrick Gold (WKN 870450 / NYSE ABX) gehört bei Tradern hierzulande zu den beliebtesten Rohstoffaktien. In den letzten Wochen und Monaten konnte man mit dem kanadischen Bergbautitel auch reichlich Spaß haben - zumindest, sofern man auf der „Long-Seite“ positioniert war. An der New York Stock Exchange (NYSE) haussierte der Aktienkurs von Barrick Gold seit September 2018 von 9,53 Dollar auf zunächst 14,10 Dollar, bewegte sich dann monatelang zwischen 11,52/11,65 Dollar und 14,10/14,54 Dollar seitwärts, um Ende Mai bei 11,66 Dollar zur jüngsten Kursrallye anzusetzen. Diese hat erst in den letzten Tagen bei 17,36/17,50 Dollar ihr bisheriges Bewegungshoch erreicht.

Sah im Chart der Barrick Gold Aktie bisher alles gut aus, so hat sich gestern ein Warnzeichen eingeschlichen. Nachdem es mit einem Tageshoch bei 17,39 Dollar zunächst erneut am Bereich unterhalb von 17,50 Dollar nicht entscheidend voran ging, gab es spürbarere Gewinnmitnahmen als in den Tagen zuvor. Zwischenzeitlich wurde bei 17,03/17,10 Dollar sogar eine kleine Trading-Unterstützungsmarke unterschritten. Die Folgen waren zwar nichts Dramatisches, das Tagestief bei 16,90 Dollar und auch der NYSE-Schlusskurs bei 17,04 Dollar liegen im Bereich dieser Zone bzw. nicht weit darunter. Dennoch hinterlässt die längere Tageskerze im Candlestickchart ein neues Risikopotenzial für die Barrick Gold Aktie.

Man muss dies analytisch noch mit der entsprechenden Vorsicht ausdrücken: Bei der Rohstoffaktie sind nämlich die Aufwärtstrends auf fast allen derzeit wichtigen Ebenen intakt. Im ganz kurzfristigen Zeitfenster muss man dahinter derzeit aber ein Fragezeichen setzen. Nach der steilen Rallye der vergangenen Wochen wäre charttechnisches Korrekturpotenzial zudem nichts, was jetzt besonders ungewöhnlich wäre - auch nicht bei der Barrick Gold Aktie.

Trotz der intakten übergeordneten Aufwärtsbewegung sollten Trader also mögliche Warnzeichen nicht ignorieren. Noch sind diese nicht so stark, dass die Barrick Gold Aktie nicht auch ihren Aufwärtstrend fortsetzen könnte. Doch hierzu müsste die Goldminenaktie langsam aber sicher den Bereich 17,36/17,50 Dollar stabil überwinden. Je länger dieser Ausbruch auf sich warten lässt, desto stärker werden die Korrekturrisiken.

Die nächsten charttechnischen Signalmarken findet der Aktienkurs von Barrick Gold im Ausbruchsfall übrigens recht schnell: Der Blick auf den Chart der Goldminenaktie zeigt im September 2017 ein markantes lokales Hoch an der Marke bei 18,35 Dollar. Hier wäre mit weiterem charttechnischen Widerstand zu rechnen. Weiter oben erstreckt sich um die 20-Dollar-Marke ein breiter Gürtel mit diversen Hürden.

Bleibt der Ausbruch über 17,50 Dollar indes aus, geht der Blick für die Barrick Gold Aktie mehr und mehr nach unten. Erste kleinere Unterstützungen kommen bei 16,45/16,68 Dollar und 15,86/15,95 Dollar auf. Kommt es an diesen Marken zu charttechnischen Verkaufssignalen, werden die Warnzeichen für eine Trendwende bei dem Rohstofftitel deutlich lauter sein als heute die ersten Warn-Indikationen.

