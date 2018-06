Barrick Gold-Aktie: Vom Sorgenkind zur Cash-Maschine - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":



Markus Bußler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) unter die Lupe.



Die Wachablösung erfolge schleichend. Lange Jahre sei das kanadische Unternehmen der weltgrößte Goldproduzent gewesen. Doch die Minenverkäufe der vergangenen Quartale würden ihren Tribut fordern. Im laufenden Jahr rechne Barrick Gold noch mit einer Produktion von 4,5 bis 5,0 Mio. Unzen. Die bisherige Nummer 2, Newmont Mining, prognostiziere 4,9 bis 5,4 Mio. Unzen Jahresproduktion und dürfte damit im laufenden Jahr zum größten Goldproduzenten aufsteigen.



507 Mio. Dollar operativer Cashflow, 181 Mio. Dollar Free Cash Flow alleine im ersten Quartal würden aber eine deutliche Sprache sprechen. Barrick Gold entwickle sich vom Sorgenkind zu einer Cash-Maschine. Der Markt ignoriere das bislang. Und das eröffne langfristig eine Chance, so Markus Bußler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.06.2018)









Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv.