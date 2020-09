Barrick Gold Aktie: Ein Schlussstrich!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Die Barrick Gold Corporation (kurz “Barrick Gold”) hat etwas getan, was eher nach einer Selbstverständlichkeit aussieht: Sie teilte mit, eine gerichtliche Entscheidung zu akzeptieren. Und zwar geht es da um ein Gericht in Chile („Antofagasta Environmental Court“). Demnach muss der angeordnete Stopp für die „Compañía Minera Nevada“ weiter Bestand haben. Dieses Unternehmen ist laut Barrick Gold ein Tochterunternehmen, welches am Projekt „Pascua-Lama“ beteiligt ist. Es gibt da einen langen Rechtsstreit, der den Unternehmensangaben bereits 2013 begonnen hat. Barrick Gold teilte inzwischen sinngemäß mit, dass die Entscheidung des genannten Gerichts akzeptiert werde und dass man keine Berufung einlegen will. Ein Schlussstrich gewissermaßen!

Barrick Gold Aktie: 12-Monats-Performance in Euro im Bereich von +39%

Wenn es da übermäßige Belastungen/Bedrohungen für die Umwelt gab, dann ist es aus meiner Sicht durchaus zu begrüßen, dass die Behörden in Chile da aktiv geworden sind. Dann wird Barrick Gold hoffentlich zukünftig verstärkt auch auf Umwelt-Gesichtspunkte achten. Barrick Gold teilte jedenfalls mit, dass man weiterhin „großes Potenzial“ („great potential“) in der Region sehe und man weiter in Chile und Argentinien investieren möchte. Und zwar in Partnerschaft auch mit der jeweiligen Regierung und den dortigen örtlichen Anwohnern. Wer weiß, vielleicht kann so Gegenwind durch die lokalen Behörden letztlich zu positiven Veränderungen im Hinblick auf die Beachtung von Umwelt-Faktoren geführt haben.

