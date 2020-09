Barrick Gold Aktie: Der Kampf geht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Barrick Gold Aktie: So richtig kraftvoll sieht das nicht aus. Die Bären drücken den Aktienkurs immer wieder gen Süden. Damit besteht die Gefahr, dass die 100-Tagelinie, welche den Anteilschein schon mehrfach gestützt hat, angegriffen und unterschritten wird. Sollte das passieren, so würde die 200er um 20,12 Euro nochmals Support bieten können! Auf der Oberseite ist der Widerstandsbereich von 26,00 Euro zu erwähnen. Diesen gilt es nun weiter unter Beschuss zu nehmen und schlussendlich zu durchbrechen.

○ Die Gleitenden Durchschnitte: 38-Tage-Linie (bullisch) | 100-Tage-Linie (bullisch) | 200-Tage-Linie (bullisch) | Wir befinden uns in einem sehr guten Aufwärtstrend. Denn der Kurs notiert über allen wichtigen gleitenden Durchschnitten. Außerdem ist die 200-Tage-Linie steigend. Aus dieser Sicht ist man auf der Long-Seite sehr gut aufgehoben.

○ Der High-Low Channel: Obere-Band (bullisch) | Untere-Band (bärisch) Der Kanal mit Periode 30 weist zurzeit einen Seitwärtstrend auf. Denn das obere Band ist steigend und das untere Band ist fallend.

○ Der Macd Indikator (Barrick Gold Aktie): (Über null – aber fallend) Er ist über der Nulllinie aber die Signallinie ist unter der Triggerlinie. Somit könnte man das als Verkaufssignal auslegen, man sollte zumindest vorsichtig sein.

○ Der Rsi Indikator: (Neutral) Dieser Indikator befindet sich im neutralen Bereich. Soweit gibt es in keine Richtung eine Übertreibung.

○ Der Stochastic Indikator: (Kaufsignal) Dieser Oszillator befindet sich wieder in der neutralen Zone. Aber er hat in den letzten Tagen ein Kaufsignal ausgelöst.





