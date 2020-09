Barrick Gold-Aktie – Goldpreis und US-Notenbank: Das Ende?

Was braucht es für einen steigenden Aktienkurs des weltgrößten Goldminen-Betreibers, der Barrick Gold Corp.? Ganz klar: Einen ansteigenden Goldpreis! Doch dieser verharrt derzeit seit ein paar Wochen in einer volatilen Seitwärtsbewegung! Nach Test der runden 2.000 US-Dollar Marke passiert vom mittel- bis langfristigen Bild nicht mehr viel. Mal geht der Goldpreis rauf – dann verkaufen die Pessimisten! Dann fällt der Goldpreis wieder und hier greifen die unverbesserlichen Optimisten wieder zu!

Diese Pendelbewegung im Goldpreis spiegelt einfach die Pattsituation der Bullen und Bären wider. Die Bullen gehen von einem weiterhin stark steigenden Goldpreis aus – auch in Anlehnung an die Funktion von Gold: Sicherheit! Denn die kräftig steigenden Schuldenspirale auch im Zuge der Corona-Krise wird von vielen Anlegern sehr negativ für die Geldwertstabilität betrachtet! Doch entsprechende Gedankenspiele über einen Zusammenbruch des Geldsystems oder zumindest eine schleichende Entwertung des Geldes gab es schon in der Finanzkrise oder oder…. Das ist nichts neues!

Die Pessimisten für den Goldpreis hingegen sehen eher eine Überbewertung des Goldpreises und vor allem auch Spekulanten am Werk, die den Goldpreis in den vergangenen Monaten nach oben getrieben haben. So sind durchaus Käufe von Gold-ETFs zu verzeichnen gewesen. Doch ohne neue Käuferschichten im Gold auch kein neuerlicher Anstieg des Goldpreises!

Nun hat sich zudem abermals die US-Notenbank zu Wort gemeldet und ihre Nullzinspolitik für die kommenden Jahre zementiert! In den zurückliegenden Monaten wurde diese Politik als durchaus nützlich für den Goldpreis interpretiert – nun jedoch steigt der Goldpreis nicht mehr. Ein Warnsignal!

from

Finanztrends by Stefan Salomon

Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.