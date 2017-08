Barrick Gold Aktie: Es kann einiges passieren!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Für die Aktie vonBarrick Gold (WKN: 870450)begann das Jahr 2017 verheißungsvoll: Schon Mitte Dezember 2016 startete eine Aufwärtsbewegung, die die kanadische Goldminenaktie von 13,81 Dollar bis auf 20,78 Dollar steigen ließ. Doch seitdem Mitte Februar das Hoch dieser Bewegung erreicht wurde, hat die Rohstoffaktie wieder deutlich an Wert verloren. In mehreren Etappen ging es bis auf 15,25 Dollar nach unten, die die Barrick Aktie Anfang Juli an der Wall Street erreichte. In den vergangenen Wochen zeichnete sich im Chart der Goldaktie aber um 15,25/15,51 Dollar eine potenzielle Bodenbildung ab.

Während dieser Unterstützungsbereich zunehmend an Stärke gewonnen hat, fehlt dem Aktienkurs von Barrick Gold bisher die Initialzündung für eine deutlichere Aufwärtsbewegung. Anfang August stoppte eine Aufwärtsbewegung der Goldminenaktie bei 17,41 Dollar und damit an einer entscheidenden charttechnischen Widerstandszone. Seitdem pendelt der Aktienkurs der Kanadier trotz aller internationalen politischen Krisen ohne neue Impulse zwischen 16,34 Dollar und 17,14 Dollar.

Man sollte sich davon aber nicht täuschen lassen: Die Ausgangslage kann schnell für neue charttechnische Impulse sorgen. Gestern ging die Barrick Aktie mit 16,85 Dollar aus dem Handel an der Wall Street. Damit ist die wichtige Hinderniszone mit ihrem Kernbereich um 17,35/17,50 Dollar in „Schlagdistanz”. Ein Kaufsignal an dieser Marke, das nicht als Fehlsignal endet, käme aus rein charttechnischer Sicht wohl einer vollendeten Trendwendeformation gleich. Das könnte die Perspektiven für den Aktienkurs des kanadischen Unternehmens massiv verbessern. Bleibt das Signal indes aus, muss sich anderweitig ein Weg aus der aktuellen Seitwärtsbewegung finden.



