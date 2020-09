Barrick Gold Aktie: Eine wichtige Unterstützung wird verteidigt!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Die Barrick Gold-Aktie ist im Juli und August mehrfach daran gescheitert, einen nachhaltigen Anstieg über den Widerstand bei 30,00 US-Dollar zu vollziehen. Im Hoch konnte der Wert am 18. August bis auf 31,22 US-Dollar vordringen. Anschließend setzte sich die zähe Seitwärtsbewegung unterhalb der 30,00-US-Dollar-Marke fort.

Auch der am 1. September gestartete Angriff auf den Widerstand scheiterte. In seiner Folge ging die Barrick Gold-Aktie in einen Abwärtstrend über und fiel dabei am Freitag auf ihren 50-Tagedurchschnitt bei 28,08 US-Dollar zurück. Exakt auf dem gleitenden Durchschnitt konnten die Bullen den Kurs stabilisieren und wieder nach oben abprallen lassen.

Das gibt der Aktie in dieser Woche die Möglichkeit, einen weitere Angriff auf die 30,00-US-Dollar-Marke zu starten. Führt er zum Erfolg und kann das Hoch vom 18. August bei 31,22 US-Dollar signifikant überwunden werden, besteht die Chance, das Julitief des Jahres 2012 bei 31,00 US-Dollar und das Januarhoch des Jahres 2013 bei 36,08 US-Dollar anzusteuern.

Kann die am Freitag auf dem 50-Tagedurchschnitt gestartete Gegenbewegung nicht fortgesetzt werden, dürfte der EMA50 bei 28,08 US-Dollar ein weiteres Mal getestet werden. Gelingt den Bären dabei ein Bruch dieser Unterstützung, dürfte der Versuch unternommen werden, die am 17. August zwischen 27,23 und 29,30 US-Dollar gerissene Kurslücke vollständig zu schließen. Anschließend ist das Tief vom 11. August bei 25,87 US-Dollar das nächste Ziel.





