Barrick Gold Aktie: Bricht jetzt der Aufwärtstrend?

Obwohl der Goldpreises seit Wochen von einem Hoch zum nächsten eilt, kann die Aktie der Barrick Gold dieser Entwicklung nicht mehr so recht folgen. Der Kurs steigt zwar innerhalb eines Aufwärtstrends weiterhin an. Er hat aber große Schwierigkeiten, sich nachhaltig von der 28,00-US-Dollar-Marke und den hier liegenden Hochs aus dem Frühjahr zu lösen.

In der vergangenen Woche konnte die Aktie am Mittwoch über die 30,00-US-Dollar-Marke vorstoßen und in der Spitze bis auf 30,69 US-Dollar vordringen. Die zweite Hälfte der Vorwoche war von einer Konsolidierung geprägt. Sie ließ den Kurs bis zum Freitag auf ein Tief bei 28,43 US-Dollar zurückfallen.

Die Bullen sollten deshalb heute bestrebt sein, die jüngsten Abgaben sofort wieder zu korrigieren und einen schnellen Wiederanstieg auf das Hoch vom Mittwoch bei 30,69 US-Dollar zu vollziehen. Anschließend sollte das Julitief des Jahres 2012 bei 31,00 US-Dollar angelaufen werden. Von hier aus müssen die Käufer versuchen, das im Januar 2013 bei 36,08 US-Dollar ausgebildete Hoch anzusteuern.

Setzt die Barrick Gold-Aktie hingegen in dieser Woche ihre am Mittwoch eingeleitete Konsolidierung fort, droht der Aufwärtstrend seit dem Tief vom 5. Juni zu brechen. Ein Trendbruch dürfte die Aktie schnell auf ihren 50-Tagedurchschnitt zurückwerfen. Dieser steigt weiterhin an und verläuft aktuell bei 27,06 US-Dollar.

