Barrick Gold Aktie: Balanceakt an einer wichtigen Marke

Dass der Goldpreis und Goldminenaktien wie Barrick Gold eine enge Korrelation aufweisen, ist ein bekannter Faktor. Und so ist es nicht überraschend, dass nicht nur der Goldpreis aktuell an einer wichtigen charttechnischen Barriere vor einer möglichen Trendentscheidung steht



wir berichteten (Link:http://www.goldinvest.de/aus-der-redaktion/824-gold-alles-blickt-auf-den-dollar-und-auf-jackson-hole). Ebenso findet sich der Aktienkurs von Barrick Gold in der Nähe einer starken und trendentscheidenden Widerstandsmarke, nachdem das Papier gestern mit 17,05 Dollar und einem leichten Kursgewinn aus dem Handel an der Wall Street ging.





Die charttechnische Barriere, um die es geht, ist keine Unbekannte: Ende April wurde die Signalzone mit ihrem Kernbereich um 17,35/17,50 Dollar unterschritten. Seitdem bemüht sich die Barrick Gold Aktie um einen Rebreak. Mitte Mai scheiterte ein erster Anlauf auf die zum Widerstand gewordene Marke, die sich auch in den folgenden Wochen widerstandsfähig gegen alle bullishen Breakversuche zeigte. Der Blick auf den Kursverlauf der vergangenen Monate zeigt dann auch die Bedeutung des Bereichs: Nach dem Absturz der Barrick Gold Aktie von 20,78 Dollar auf 15,25 Dollar in diesem Jahr wäre ein stabiler Anstieg über die Hürde um 17,35/17,50 Dollar ein klares Kaufsignal. Mit einem solchen bullishen Impuls wäre dann auch eine Bodenbildung oberhalb von 15,25/15,51 Dollar abgeschlossen.





