Barrick Gold Aktie: Alles steht in der Schwebe

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Ende Mai startete bei der Aktie von Barrick Gold (WKN 870450 / NYSE ABX) an der New Yorker Börse eine deutliche Kursrallye. Aus der Unterstützungszone, die sich oberhalb von 11,52 Dollar erstreckt, schoss der Aktienkurs des kanadischen Goldminen-Unternehmens von 11,66 Dollar auf bis zu 16,45 Dollar nach oben.

Doch seit dem Top, das am 25. Juni erreicht wurde, hat die Goldminenaktie ihren Schwung verloren. Zunächst ging es auf bis zu 14,85 Dollar nach unten. Die hier liegende charttechnische Unterstützungszone am Gap bei 14,54/14,92 Dollar hat aber für Stabilität gesorgt. Der Blick in den Kursverlauf der Barrick Gold Aktie zeigt aus den letzten Tagen zudem bei 15,86/16,00 Dollar eine Widerstandszone, die auch gestern mit einem Tageshoch bei 15,96 Dollar und einem NYSE-Schlusskurs bei 15,86 Dollar nicht überwunden werden konnte.

Geht die Rallye nach der Konsolidierung weiter...

Charttechnisch steht die Barrick Gold Aktie damit etwas in der Schwebe zwischen den Chancen, erneut in Richtung Rallye-Top und darüber klettern zu können, und den Risiken, dass die Kursparty vorbei ist und deutlichere Gewinnmitnahmen, als bisher zu sehen sind, drohen. Immerhin: Charttechnisch orientierte Anleger finden bei der Aktie von Barrick Gold allerdings recht deutliche Signalzonen.

Beim Blick nach oben sind zunächst vor allem 15,86/16,00 Dollar und das Rallye-Top bei 16,45 Dollar zu nennen. Doch Vorsicht: Knapp oberhalb dieser Marke warten zwischen 16,84 Dollar und 17,41 Dollar weitere kleine Hindernisse, bevor der Bereich 18,18/18,35 Dollar ins Visier käme. Hier liegt eine markantere Widerstandszone, die sich aus dem Verlaufshoch der Barrick Gold Aktie aus dem September des Jahres 2017 rekrutiert.

... oder stehen weitere Gewinnmitnahmen an?

Eine weiter bullishe Entwicklung bei der Goldminenaktie wäre auch übergeordnet ein wichtiges Signal. Nach der Baissebewegung von 23,47 Dollar im Juli 2016 auf 9,53 Dollar im September des vergangenen Jahres ist mit dem jüngsten Kursanstieg ein Trendwendeszenario entstanden. Der Ausbruch über 14,04/14,54 Dollar, der am 20. Juni gelang, war ein wichtiger Schritt zur Bestätigung dieses Trendwendeszenarios. Bleibt dieser Ausbruch intakt, liegen die übergeordneten Chancen bei der Barrick Gold Aktie weiter vor allem auf Seiten der Bullen.





Abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter: https://goldinvest.de/newsletter

Besuchen Sie uns auf YouTube: https://www.youtube.com/user/GOLDINVEST



Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.