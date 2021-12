Barrick Gold: Abwärtstrend (noch) intakt

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

von Manfred Ries

Barrick Gold (Wochenchart): Die 200-Tagelinie steht einer Kurseuphorie (noch) im Wege.

Von Manfred Ries

Mittwoch, 22. Dezember 2021





Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues in der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Heute erneut einen Blick wert: die …

…Rohstoffe! Heute geht es um den Aktien-Basiswert Barrick Gold (WKN: 870450). Nach einer mehrwöchigen Abwärtsphase versuchten sich die Titel in der Vorwoche an einer Kursstabilisierung oberhalb ihres vorhergehenden Abwärtstrendkanals (rot schraffiert): möglicherweise ein überzeugender Support?

Zum Hintergrund: Die kanadische Barrick Gold Corp. gilt als eines der größten Goldbergbauunternehmen der Welt mit einer jährlichen Gold-Förderung von ~200 Tonnen. Innerhalb des Rohstoffindex NYSE Arca-Gold-Bugs stellt Barrick Gold sogar die schwerste Position dar! De facto also sprechen wir von einem Blue Chip im Goldbereich.

Wie geht es weiter? Für das KGV(2022e) spuckt mir meine Datenbank in Sachen Barrick Gold einen Wert von ~16 aus bei einer Dividendenrendite (2022e) von ~2,1% (vor Steuern). Zahlen, mit denen sich auch auf der fundamentalen Seite auf jeden Fall beruhigt arbeiten lässt. Charttechnisch indes ist der übergeordnete Abwärtstrend intakt – aber mit ganz klaren Stabilisierungstendenzen im Bereich ~17,30/18,00 USD (grün schraffiert). Dass die Barrick-Kurse aktuell oberhalb ihres zuvor gesehenen Abwärtstrendkanals notieren, spricht für die Bereitschaft der Anleger, das Papier in ihre Investmententscheidung mit zu integrieren. Andererseits ist die fallende 200-Taglinie (~20,58 USD) ganz klar als harte Hürde nach oben zu betrachten. Auf der Unterseite sollte das bisherige Jahrestief bei 17,27 USD nicht mehr durchbrochen werden; dies hätte ein technisches Verkaufssignal zur Folge.

Zu beachten: Wie bei nahezu allen Rohstoffminenwerten, so gilt auf im Falle von Barrick Gold: Etwaige Orders sollten ausschließlich mit Limit-Angabe versehen werden! Übrigens: Obiger Chart bezieht sich auf die Aktienkursnotierung an der umsatzstarken Börse in New York; die Notierungen damit auf USD-Basis. Barrick Gold am Mittwoch, 22. Dezember 2021 in New York: 18,36 USD (-0,1%). Schlusskurs in Frankfurt: 16,24 EUR (-0,1%). Update zum Gold-Preis: Der erhoffte Break out über die 200-Tagelinie erfolgte bislang nicht wirklich. Die Preise am Mittwochabend (18:30 Uhr): ein Barrel Gold notiert mit 1798 USD wieder leicht oberhalb seines MA(200). Damit rückt ein flottes Comeback des Gold-Preises erneut auf meine Agenda. Charttechnische Unterstützung gewährt aktuell der Verlauf der 21-Tagelinie (~1785 USD). Aufgrund der wachsenden Inflationstendenzen sollte der Gold-Preis aber im kommenden Jahr erneut – positiv – auf sich aufmerksam machen.

Ich wünsche Ihnen einen noch schönen Wochenverlauf! Bleiben Sie gesund und trading-fasziniert – auch im Edelmetall-Segment!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

https://www.stockstreet.de/rohstoffe-und-emerging-markets-news

https://www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader

---

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.