Barrick Gold: ACHTUNG - jetzt aufpassen!

Der Minenriese (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) befindet sich bereits seit mehreren Monaten in einer Aufwärtsbewegung (siehe Chart unten).



Diese konnte sich Anfang Mai nochmal beschleunigen und führte die Aktie bis auf 21,05 Euro. Im Anschluß setzte eine Korrekturphase ein, welche den steileren Trend am 21.05.21 unterbot und jetzt sogar die mittelfristige Aufwärtstrendgerade (rot) ansteuert. Diese verläuft derzeit um 18,80 Euro und fungiert als Unterstützungslinie. Spätestens da sollte der Kurs wieder nach oben ziehen, da sonst der Aufwärtstrend endgültig passe wäre. Aktuell notiert Barrick Gold bei 18,96 Euro.





Barrick Gold Tageschart

