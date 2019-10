Bargeldhortung steigt weiter an, insbesondere bei Banken in Deutschland

Die EZB hat den Einlagenzins nochmals weiter auf -0,5 % gesenkt. Dies dürfte den Trend weiter verstärken, dass Banken noch mehr Bargeld in ihren Tresoren horten als bereits jetzt schon. Erstmals berechnete die EZB den Banken einen negativen Einlagenzins am 11.06.2014 mit -0,10 Prozent. Bei einem gegenwärtigen negativen Einlagenzins von -0,5 %, scheint es noch attraktiver zu werden, dass die Banken Bargeld im Tresor verwahren. Die deutsche Bundesbank gibt an, dass von ihrem emittierten Bargeld 20 % zur Geldhortung dienen und nur 10 % für den Zahlungsverkehr eingesetzt werden. Die restlichen 70 Prozent verteilen sich zu 50 % außerhalb des Euroraumes und zu 20 % innerhalb des Euroraumes. Die 20 % der Bargeldhortung entsprechen umgerechnet 140 Milliarden Euro. Von diesen knapp 140 Milliarden Euro werden knapp 38,3 Milliarden Euro als Kassenbestand bei Banken in Deutschland verwahrt. Im Jahr 2014 betrug dieser Wert nur 19,2 Milliarden Euro.

Die Bargeldhortung gibt es auch nicht zum Nulltarif. Die Banken müssen die Versicherungsleistungen für ihre Tresore erhöhen, die Tresore mit neuester Sicherheitstechnik ausstatten. Doch die Entwicklung zeigt eindeutig, dass die Banken von keiner kurzfristigen Zinswende ausgehen, sondern, im Gegenteil, von einer langfristigen Phase von negativen Zinsen. Bei einer weiteren Erhöhung der Bargeldbestände ist eine prozentuale Senkung der Kosten zu erwarten. Vielleicht ergibt sich auch ein Geschäftsmodell für Banken, die Bargeldhortung für Institutionelle Investoren zu übernehmen, welche oftmals ihre Neuanlagemöglichkeiten nur mit einer negativen Rendite abschließen können. In Zeiten der Digitalisierung, des zunehmenden bargeldlosen Bezahlens, erscheint diese Entwicklung als eine Art Flucht in Sachwerte, bei denen ein laufender Abzug nicht möglich erscheint.

Zwar sind die Negativzinsen bei den meisten Privatanlegern noch nicht angekommen, doch die Privatanleger bunkern Bargeld, Gold usw. in ihren Schließfächern bei Banken. Viele Banken melden eine zunehmende Auslastung Ihrer Schließfächer und die Nachfrage nach höheren Deckungssummen.