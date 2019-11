Bargeldbestand privater Haushalte steigt auf 234,8 Milliarden Euro

Privatpersonen in Deutschland halten mehr als doppelt so viel Bargeld wie vor zehn Jahren. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage des FDP-Finanzexperten Frank Schäffler hervor. Demnach stieg der Bargeldbestand der privaten Haushalte in Deutschland von 101,9 Milliarden Euro im 2. Quartal 2009 auf 234,8 Milliarden Euro im 2. Quartal 2019. Wie die Bundesregierung in ihrer Antwort des Weiteren mitteilt, sind die kumulierten Nettoemissionen von Banknoten der Bundesbank von 348 Mrd. € Ende 2009 auf 726 Mrd. € im September 2019 gestiegen. "Bürger und Unternehmen horten immer mehr Bargeld, weil sie die Enteignung durch die Negativzinsen fürchten. Ohne eine wirkliche Zinswende ist dies erst der Anfang", kommentiert Schäffler diese Entwicklung.Die Bild-Zeitung berichtet unter https://bit.ly/2OujJbv Die Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage kann unter folgendem Link eingesehen werden: https://bit.ly/2OrfBcr