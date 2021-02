Bargeld ist geprägte Freiheit

Die Fraktion der Freien Demokraten im Deutschen Bundestag lehnt einheitliche Bargeldbegrenzungen ab. „Die Währung ist der in Münzen geschlagene Teil unserer Freiheit“, begründet FDP-Finanzexperte Frank Schäffler die Position der Liberalen. In einem in dieser Woche im Bundestag debattierten Antrag fordert die FDP, Schwellenwerte für Bargeldkäufe, wie bei Edelmetallen, auf die europäischen Mindestanforderungen zurückzusetzen. Zudem soll die Bargeldannahme in Behörden und allen öffentlichen Stellen zur Pflicht gemacht werden. Um dem gesetzlichen Auftrag der Geldwäschebekämpfung nachkommen zu können, sollen die Zentralstelle für Finantransaktions-untersuchungen (FIU) und der Zoll personell und materiell ent-sprechend ausgestattet werden. Auch eine Neuordnung der Geldwäschekompetenzen zwischen Bund und Ländern soll geprüft werden.