Bargeld ab in den Tresor

Bei den aktuellen niedrigen Zinsen überlegen gerade Versicherungen das Geld ihrer Kunden in Tresoren zu verwahren

Sollten die Zinsen weiter nach unten gehen, dann wird diese Idee immer attraktiver, so ließ der Chefvolkswirt des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft sinngemäß verlauten. Denn Strafzinsen wollen auch die Versicherer nicht gerne zahlen. Auch Bundesanleihen sind nicht mehr gefragt, nachdem Anfang August die Rendite für Bundesanleihen, Laufzeit 30 Jahre, zum ersten Mal unter null gefallen sind.





Auch die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, geht davon aus, dass die Zinsen für Jahrzehnte bei null liegen werden. Darauf müssen sich Sparer einstellen: Das Sparbuch wird noch sehr lange keine Zinsen abwerfen beziehungsweise muss für Einlagen gezahlt werden.





Die ultralockere Geldpolitik ist für die meisten Regierungen ein Segen. Denn trotz hoher Staatsverschuldung ist die Zinslast noch zu ertragen. Die Mittelschicht muss der Entwertung der Sparbücher zusehen. Und schon zeigen einige auf das Beispiel Japan: Aufgrund der lockeren Geldpolitik haben Unternehmen keinen Druck die Produktivität zu steigern und so fallen in Japan seit 1998 die Löhne.







Um dem entgegenzuwirken, ist ein Umdenken erforderlich. Vermögenserhalt beziehungsweise -aufbau gelingt mit einem gut diversifizierten Portfolio, in das auch Aktien von Goldgesellschaften gehören. Beispielsweise von Osisko Gold Royalties oder Auryn Resources.







Osisko Gold Royalties bietet als Edelmetall-Lizenzunternehmen (mehr als 135 Lizenzgebühren, Edelmetallabnahmen und Streams) schon eine Risikostreuung. Mit der Dividende, die das Unternehmen für das dritte Quartal 2019 ausgeben wird, sind insgesamt seit 2014 über 100 Millionen US-Dollar an die Aktionäre geflossen.







Auryn Resources verfügt über sieben Projekte. Ein hochwertiges Goldprojekt in Nunavut und ein Gold-Kupfer-Projekt in Peru. Zum Curibaya-Projekt in Peru wurden gerade zwei Konzessionen dazu erworben (bis zu 23,6 Gramm Gold und bis zu 13,50 Prozent Kupfer pro Tonne Gestein).







Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/