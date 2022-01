Bargeld-Boykott: Jeder fünfte Kunde im Einzelhandel hat keinen Cent in der Tasche

20 % verzichten dauerhaft auf Bargeld; der letzte Gang zum Geldautomat liegt mehr als sechs Monate zurück



Jeder Fünfte in Deutschland boykottiert schonungslos alle Shops ohne kontaktlose Zahlungsmöglichkeiten



46 % der Befragten beanstanden, noch zu wenige Geschäfte ermöglichen kontaktloses Zahlen





Etwa jede*r dritte Verbraucher*in vermeidet seit Beginn der Pandemie so weit wie möglich auf Bargeldzahlungen (28 Prozent). Mit 39 Prozent der Befragten nutzt ein Großteil am liebsten Kartenzahlung oder mobile digitale Zahlungsmethoden.

Wenn Shops ausschließlich Bargeldzahlungen akzeptieren, ziehen 18 Prozent der Befragten scharfe Konsequenzen: Sie kehren Einzelhändlern den Rücken und kaufen nur dort, wo auch digitale Zahlungsmethoden angeboten werden.

Einigen Konsument*innen bleibt auch wahrlich keine andere Möglichkeit: 20 Prozent der Befragten haben seit mehr als sechs Monaten kein Bargeld mehr vom Bankkonto abgehoben. Jeder Fünfte hat sozusagen keinen Cent in der Tasche und verlässt sich beim Einkaufen ausschließlich auf digitale Bezahlmöglichkeiten und Kartenzahlung.

Weit auseinander geht die Meinung der Deutschen in der Frage, ob kontaktloses Bezahlen bereits zufriedenstellend weit verbreitet sei. Während 54 Prozent äußerten, die Auswahl sei bereits ausreichend groß, finden 46 Prozent der Befragten, noch nicht genügend Geschäfte würden kontaktlose Bezahlmöglichkeiten anbieten. Besonders unzufrieden sind die Befragten in Mecklenburg-Vorpommern und im Saarland mit der Bezahlsituation. Sie wünschen sich eine weitere Verbreitung der bargeldlosen Alternativen.





Quelle: Umfrage unter 1.000 Personen aus Deutschland zwischen dem 06.-07. Dezember 2021 im Auftrag von Unzer GmbH durch Appinio

Über Unzer: Unzer ist eines der führenden Payment-Unternehmen in Europa. Über 70.000 Händler vertrauen auf die End-to-End-Lösungen für mehr Wachstum – online, mobil oder am Point of Sale. Ob internationale Zahlungsabwicklung, Risikomanagement oder Analysen von Kundenverhalten: Händler können sich die Data-Driven-Services modular zusammenstellen. Unzer hat sich durch zahlreiche, strategische Zukäufe in den vergangenen Jahren zu einem der am schnellsten wachsenden Fintech-Unternehmen in Europa entwickelt. Heute arbeiten über 750 Payment-Experten und Tech-Enthusiasten daran, Händlern zu einem nachhaltigen Wachstum in einem dynamischen Markt zu verhelfen.

