Barclays mit viel Luft nach oben! Gewinnsprung für 2021 erwartet!

Das britische Bankhaus könnte bald durchstarten. Barclays (BCS) mit Long Setup.

Symbol: BCS ISIN: US00508Y1029

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Das Wertpapier knabbert momentan an der Widerstandslinie bei 10.80. Weiter zurückliegende Marken sind bereits gebrochen. Auf der Unterseite zeichnet sich eine Unterstützungslinie ab. Im Halbjahresvergleich sehen wir gemäß den Notierungen an der NYSE nur ein mageres Plus von 3 Prozent, das sich aber mit einem Breakout über den Widerstand deutlich verbessern könnte.

Chart vom 07.10.2021 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 10.65 USD

Meinung: Das britische Bankhaus hat zwar eine Corona-Delle im Jahr 2020 zu verzeichnen, die Analysten erwarten aber einen Gewinnsprung für das laufende Jahr.

Mögliches Setup: Trigger und Stopp Loss sind durch die Seitwärtsbewegung der letzten Tage klar vorgezeichnet. Wenn wir das Kursziel mit der Measured-Move-Methode berechnen landen wir außerhalb des Chartbildes circa bei 11.30 USD und erzielen ein solides Chance-Risiko-Verhältnis. Die nächsten Quartalszahlen kommen am 22. Oktober vorbörslich, so dass wir dden Trade spätestens am Vortag schließen sollten.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in BCS.

Veröffentlichungsdatum: 08.10.2021

