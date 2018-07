Barclays prophezeit Tesla-Crash

Die Aktie von Tesla steigt momentan wenn sie denn steigt aufgrund von einer speziellen Form der Eindeckung. Dies haben wir in Webinaren erläutert und ab August gibt es all dies exklusiv für unsere Leser im VIDEONEWSLETTER. Unsere Ansicht zu Tesla lesen Sie auch im Welt-Beitrag hier – dazu stellen wir einmal mehr Handwerkszeug vor – Bearund Bull. Die Vola in Tesla ist derart hoch, dass wir von Optionsscheinen abraten, nehmen Sie stattdessen lieber klein gehebelte Turbos. Unsere längerfristige Ausrichtung ist – abwärts. Fundamental ist das die einzig gut begründbare Richtung. Sieht auch Barclays so: Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla auf “Underweight” mit einem Kursziel von 210 US-Dollar belassen. Dies schrieb Analyst Brian Johnson in einer vorliegenden Studie. Entsprechend der Einstufung “Underweight” rechnen die Analysten von Barclays Capital damit, dass sich die Aktie in den kommenden zwölf Monaten im Vergleich zu den anderen Titeln im beobachteten Sektor unterdurchschnittlich entwickeln wird.

Wer den kompletten NASDAQ shorten möchte greift zum Put SC9Q8M - hier eignen sich Put-OS. Auf Netflix empfehlen wir Skeptikern den Bear MF6FET. Auf den Primus Apple eignet sich der Bear VL830D, auch wenn der iPhone-Hersteller natürlich nicht mit Tesla vergleichbar ist.