Bankkunden können auf Rückerstattung von Gebühren hoffen

Ende April hatte der Bundesgerichtshof entschieden, dass Geldhäuser bei Änderungen von allgemeinen Geschäftsbedingungen die Zustimmung ihrer Kunden einholen müssen. Die bisher üblichen Klauseln, die von stillschweigender Zustimmung ausgehen, sind damit hinfällig. Das bekräftigte nun auch die Bundesregierung in ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage des FDP-Bundestagsabgeordneten Frank Schäffler. So heißt es in der Antwort wörtlich: „Die auf Grundlage dieser Klauseln in die Verträge eingeführten beziehungsweise erhöhten Entgelte wurden daher möglicherweise ohne Rechtsgrund von den Instituten vereinnahmt und können daher von den betroffenen Bankkundinnen und Bankkunden grundsätzlich zurückgefordert werden.“ Auch macht das Bundesfinanzministerium deutlich, dass die Klauseln nicht mehr verwendet werden dürfen.

In der Finanzbranche hat das Urteil Schockwellen ausgelöst. Banken müssen nämlich nicht nur Gebühren zurückzahlen, sondern auch neue Verfahren entwickeln, um bei künftigen Preisanpassungen die aktive Zustimmung ihrer Kunden einzuholen.

Der FDP-Finanzexperte Frank Schäffler fordert nun, dass die Bafin für eine einheitliche Umsetzung des Urteils sorgt. „Je eher dies erfolgt, desto schneller können sich die Institute darauf einstellen und bei den Bankkunden erfolgt eine einheitliche Vorgehensweise“, sagt Schäffler. „Das schafft Rechtsfrieden auf beiden Seiten.“