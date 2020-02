Banken schrauben Goldprognosen nach oben

Aktienkurse brechen ein, aber der Goldpreis steigt und steigt. Nun haben große Banken ihre Vorhersagen für die Zukunft des Goldpreises angepasst

Ein neues Rekordhoch beim Preis des Edelmetalls wird aktuell nicht mehr ausgeschlossen. Charttechnisch wurden bereits wichtige Marken überschritten, dies sowohl in Euro als auch in US-Dollar. Dies hat auch den Preis für das Brudermetall Silber mit nach oben gezogen.





Goldman Sachs, das weltweit tätige Investmentbanking-Unternehmen, geht von einem Goldpreis von 1.950 US-Dollar je Feinunze für das zweite Quartal 2020 aus. Ein wichtiger Punkt für die weitere Preisentwicklung sei dabei die Ausbreitung des Corona-Virus. Etwas weiter gehen die Experten der Citigroup. In den nächsten zwölf bis 24 Monaten könnte ihrer Meinung nach die 2000-Euro-Marke geknackt werden. Das wäre dann ein neues Allzeithoch. Hierfür werden auch die Gefahren einer Rezession in den USA als Argument angeführt.







Die Schweizer Großbank UBS war bereits kürzlich von 1.650 US-Dollar als Preis für eine Unze Gold ausgegangen. Als Argument werden vor allem die niedrigen Zinsen genannt. Die dänische Saxo Bank Group war vorsichtiger, hatte mit preislichen Rücksetzern gerechnet, aber dies hat sich bereits überholt. Im Moment kennt der Goldpreis nun mal nur den Weg nach oben.







Wer Goldmünzen liebt, kann sich die 100-Euro-Goldmünzen der Bundesrepublik Deutschland anschauen oder wer etwas mehr Mut besitzt, sollte auf Gold- und Silberwerte setzen. Beispielsweise gefällt im Silberbereich Discovery Metals oder in der Goldbranche Gold Terra Resource (vor kurzem noch unter dem Namen TerraX Minerals).







Discovery Metals, aktiv in historischen Bergbaugebieten in Mexiko, besitzt mit seinem Flaggschiffprojekt Cordero in Chihuahua eine aussichtsreiche Liegenschaft. Diese erstreckt sich über 35.000 Hektar und punktete jetzt wieder mit sehr guten Bohrergebnissen.







Gold Terra Resource arbeitet auf seinem Yellowknife City Goldprojekt (790 Quadratkilometer), wo früher bereits die Minen Con und Giant rund 14 Millionen Unzen Gold produzierten.







Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Discovery Metals (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-metals-corp/) und Gold Terra Resource (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-terra-resource-corp/).







Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



