Auch Banken reagieren auf die Abkehr von fossilen Brennstoffen

Bereits 2020 lag der Fokus auf Klimathemen. Erneuerbare Energien und saubere Energien werden favorisiert. Die Banken ändern ihre Politik für fossile Kredite

Einige Banken haben bereits signalisiert, dass die Finanzierung von fossilen Brennstoffen reduziert werden soll. Manche Bank kündigte sogar einen kompletten Ausstieg an. Dahinter steckt sicher auch der Gedanke, dass klimabedingte steuerliche oder politische Änderungen Risiken darstellen, die die Banken vermeiden wollen.





Die Outperformance sauberer Energie wird also fortgesetzt. Denn hier können die Finanzen wachsen. So haben sich etwa die Aktien, bei denen es um saubere Energie geht, seit dem Jahr 2018 deutlich besser entwickelt als Aktien, bei denen es um fossile Brennstoffe geht. Es könnte also auch seitens der Banken mehr Geld in den Sektor saubere Energie fließen.





Nimmt man als Beispiel das Pariser Klimaabkommen, so haben in den rund fünf Jahren seit der Unterzeichnung viele Firmen, Entwicklungsbanken, Finanzinstitutionen und Regierungen viel Geld in die CO2-Reduktion gesteckt. Fast 600 Milliarden US-Dollar sind investiert worden. Rund 180 Staaten sind dem Abkommen beigetreten, die USA ist dank dem neuen Präsidenten in das Abkommen zurückgekehrt.





Für den Bereich der klimafreundlichen Elektromobilität, ein bedeutender Bestandteil der Klimabemühungen, braucht es neben Investitionen und Innovationen auch Rohstoffe. Für die Batterien sind etwa Kobalt und Lithium von Wichtigkeit. Und die Elektrofahrzeuge verschlingen in der Herstellung deutlich mehr Kupfer als „normale“ Fahrzeuge.





Lithium in bester Qualität besitzt beispielsweise Millennial Lithium in seinen argentinischen Projekten. Kupfer (und auch Gold) liegen in den Projekten von Adventus Mining in Ecuador. Dort werden zusammen mit dem Partner Salazar Resources drei Kupfer-Gold-Projekte vorangetrieben.





