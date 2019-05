Bank of America verstärkt Engagement im Cannabissektor

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America":

Dass Marihuana in den USA auf Bundesebene immer noch illegal ist, stellt die dortige Bankenlandschaft vor Probleme. Doch der Sektor beginnt sich der Cannabisbranche zu widmen, um nicht ein äußerst lukratives Geschäft zu verpassen. So berichtete kürzlich Investing News Network, dass die Bank of America (WKN 858388) mittlerweile Aktien im Wert von mehr als 2 Mio. USD an einer kanadischen Cannabisgesellschaft hält.

BoA teilte demzufolge mit, dass man jetzt 382.352 Aktien von Aphria (TSX APHA / WKN A12HM0) halte. Die Bank hat zudem einen weiteren, entscheidenden Schritt in Richtung Marihuanabranche gemacht, indem man im April eine erste Analyse zu dem Sektor veröffentlichte.

Die Bank zeigt sich also bereit, auf den Trend „legales Cannabis“ aufzuspringen, stellte aber in dem Bericht auch unangenehme Fragen zur Zukunft des kanadischen Cannabismarktes. Derzeit gebe es nämlich mehr 50 börsennotierte, lizenzierte Cannabisproduzenten in Kanada. Und das seien deutlich zu viele für einen Markt dieser Größe.

Dennoch, es ist ein positives Zeichen, dass sich die US-Bank verstärkt dem Cannabissektor widmet. Zumal auch die Tochtergesellschaft Bank of America Merrill Lynch als Emissionsbank für eine kanadische Cannabisgesellschaft fungiert.

Hier geht es zum vollständigen Bericht des Investing News Network:

Bank of America Continues Moves in Cannabis Space









Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.