BankM AG: Nach erfolgreichem Jahr 2019 startet die BankM AG mit eigener Banklizenz ins Jahr 2020

seit Beginn des Jahres 2020 tritt BankM nicht mehr als Repräsentanz der flatex Bank AG auf, sondern agiert unter der Firmierung „BankM AG“ mit einer eigenen Banklizenz. Die entsprechende Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften war von der BaFin bereits Mitte 2019 erteilt worden und ist zum 02. Januar 2020 in Kraft getreten. Da die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der flatex Bank AG auch in der neuen Konstellation fortgesetzt wird, bleibt das bewährte Zusammenspiel mit Kunden und Geschäftspartnern weitestgehend unverändert. Mit dem Rückenwind aus dem erfolgreichen Jahr 2019 mit Platzierungen als Lead-Bank im Gesamtvolumen von rund EUR 275 Mio. – unter anderem gelang mit der Frequentis AG einer der ganz wenigen erfolgreichen Börsengänge in Deutschland – ist BankM damit gut aufgestellt für die Zukunft.

„Seit der Gründung von BankM haben wir das Hausbank-Prinzip langfristiger, auf persönlichem Vertrauen basierender Beziehungen am Kapitalmarkt hoffähig gemacht und uns erfolgreich von den vorherrschenden angloamerikanisch geprägten Investmentbanken abgesetzt. Mit der eigenen Banklizenz hat ein neuer spannender Abschnitt in unserer Firmengeschichte begonnen, der unsere langfristigen Ambitionen unterstreicht - wir möchten unsere Kunden als verlässlicher Partner umfassend und nachhaltig unterstützen und die Herausforderungen der Märkte gemeinsam erfolgreich meistern. Die neue Ausrichtung stellt die dafür notwendige Flexibilität und Handlungsschnelligkeit dauerhaft sicher und verdeutlicht das unternehmerische Denken und Handeln, das uns mit unseren Kunden verbindet“, erläutert Thomas Stewens, der zusammen mit Ralf Hellfritsch und Peter Sang den Vorstand der BankM AG bildet.

