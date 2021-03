Bange Blicke nach Berlin

1. Volkswagen (WKN 766403)

An den Börsen kommt es täglich zu neuen Ereignissen – doch eins bleibt seit vielen Handelstagen gleich: der Umsatzspitzenreiter auf dem Stuttgarter Börsenparkett. Denn das ist auch am Mittwoch die Volkswagen-Aktie. Für die Papiere geht es vorerst um 0,9% nach unten.



2. E.ON (WKN ENAG99)

Positiver sieht es da schon bei der Aktie des Energieversorgers E.ON aus. Die Papiere können in einem schwachen Marktumfeld 1,3% zulegen. Die heute vorgelegten Jahreszahlen konnten die Anleger wohl überzeugen – trotz Corona-Krise konnte der Versorger sein Ergebnis um 17% auf 3,8 Milliarden Euro steigern. Auch die Dividende soll auf 47 Cent pro Anteilsschein angehoben werden.



3. TUI (WKN TUAG00)

An den Lippen der Bundesregierung scheinen auch die Anleger der TUI-Aktie zu hängen. Während die Papiere nach der Ankündigung einer restriktiveren Lockdown-Politik zuletzt kräftig nachgaben, gehören sie heute mit einem Plus von rund 5% unter regem Handel in Stuttgart zu den Werten mit den größten Tagesgewinnen auf dem Börsenparkett.