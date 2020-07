Banc of Japan erwartet einen noch stärkeren Einbruch der Wirtschaftsleistung

Die japanische Notenbank teilte in ihrem vierteljährlichen Wirtschaftsbericht mit, dass die japanische Wirtschaftsleistung im laufenden Fiskaljahr zwischen 4,5% und 5,7% einbrechen wird. In ihrem vorherigen Bericht war sie noch von einer negativen Wirtschaftsleistung zwischen 3,0% und 5,0% ausgegangen.Die Banc of Japan unterstützt die Unternehmen mit insgesamt 110 Billionen Yen (umgerechnet knapp 900 Milliarden Euro). Dabei werden kleinere Unternehmen mit 30 Billionen Yen bedacht, während Unternehmensanleihen bis zu einem Gegenwert von 20 Billionen Yen (umgerechnet 164 Milliarden Euro) aufgekauft werden können. Gleichzeitig hat die Banc of Japan ihr Ziel unterstrichen, die kurzfristigen Zinsen bei -0,10% und die der zehnjährigen japanischen Staatsanleihe bei etwa 0% zu belassen. Gegenwärtig beträgt die Rendite der zehnjährigen japanischen Staatsanleihe -0,02%.Die Notenbank kann zur Eindämmung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie Staatsanleihen in unbegrenztem Umfang aufkaufen. Dadurch besitzt die japanische Notenbank bereits mehr als die Hälfte der ausgegebenen Staatsanleihen.Demgegenüber hat sich die EZB verpflichtet, im Rahmen des Staatsanleiheankaufsprogramms (PSPP – Public Sector Purchase Programme) nicht mehr als ein Drittel der ausstehenden Anleihen eines Landes zu erwerben. Im Rahmen des PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) kann die EZB von diesem Kapitalschlüssel abweichen, um die von der Corona-Pandemie besonders betroffenen Länder zu unterstützen. Sie ist somit auch nicht zwingend an das Emittentenlimit von einem Drittel gebunden.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.