Ballard Power: Sensationell!

Sensationell, was die Aktie von Ballard Power am Dienstag vollbrachte. Der Kurs des Titels konnte in einem Zug von weiteren 13 % Aufschlag (!) das nächste Viel-Jahres-Hoch erobern. Damit ist das bisherige Kursziel regelrecht zerbröselt. Wer zuletzt davon sprach, 25 Euro seien möglich, wurde fragend angesehen.

Selbstverständlich bleibt immer noch die Frage, was dort los sei könnte. Denn Ballard Power hat aktuell einen Aufschlag von inzwischen mehr als 29 % binnen von fünf Tagen realisiert. Damit ist der Gewinn in einem Monat auf über 50 % geklettert.

Damit ist auch ein Aufwärtstrend erreicht, den Chartanalysten als fulminant bezeichnen. Nach oben sind keine Hindernisse zu erkennen, die den Aufwärtsmarsch noch bremsen könnten. Die Aktie dürfte nach Ansicht der meisten Analysten zwar das Tempo vom Dienstag kaum halten können, da solche Aufschläge in der Regel wiederum Gewinnmitnahmen nach sich ziehen.

Dennoch tauch schon das nächste Kursziel auf. Demnach würden sogar 30 Euro innerhalb kurzer Zeit erreichbar sein. Dies allerdings ist lediglich der Befund der Chartanalysten.

Die Aktie wird nach Auffassung der meisten wirtschaftlich orientierten Analysten von den Umständen in den USA wie auch in Kanada getragen. Denn in den USA hat Joe Biden nun die Chance, über die nächste Präsidentschaft den Klimaschutz zu stärken. Dies wiederum wird dazu führen, dass auch die Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Werte Aufträge erhalten.

Kanada investiert laut Regierung gleichfalls jetzt mehr in die Wasserstoff-Industrie. Das wiederum sorgt dafür, dass die kanadische Firma Ballard Power im Rampenlicht stehen. Die Chancen könnten aktuell kaum besser sein.

Die technische Analyse sieht gleichfalls steigende Notierungen kommen. Denn der GD200 wie auch andere Trendsignale sind inzwischen sehr weit distanziert worden. Damit steigen die Chancen auf einen weitergehenden Durchbruch aus Sicht der Analysten.

from

Finanztrends by Frank Holbaum

