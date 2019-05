Ballard Power, Nel ASA, Powercell Sweden: Kennt die Brennstoffzellen-Fantasie keine Grenzen?

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Am 20. Mai hatten wir Sie mit folgendem Bericht über die Chance bei Ballard Power informiert: „Ballard Power: Nur wer ein hohes Risiko geht, kann hohe Gewinne machen!“ Als Abonnent des RuMaS Express-Service konnten Sie u. a. lesen: „Man darf angesichts der fulminanten Kursentwicklung, bei der die Aktie seit Dezember mehr als 70% Kursgewinn erzielt hat, und den Aussichten davon ausgehen, dass es ausreichend Interessenten für diese Aktie geben und sich der Kurs weiter nach oben orientieren wird. Ballard Power-Aktien sollten aber nur für das Trading eingesetzt werden und von Anlegern mit starken Nerven.“

Der von uns genannte Einstiegskurs wurde am Mittwoch geschafft und am Donnerstag konnte man bereits einen Gewinn von über 7 Prozent sehen. Die Aktie eröffnete an diesem Tag fast am Hoch und danach setzen Gewinnmitnahmen ein. Die am Freitag gestartete Gegenwehr brachte die Aktie wieder über den charttechnischen Widerstand und es sieht nach der Vorbereitung auf den nächsten Angriff auf das 12-Monatshoch aus.

Nel ASA hatte zwischen Ende April und Anfang Mai einen großen Sprung von 0,63 Euro auf 0,90 Euro gemacht und sich danach in eine Seitwärtsphase begeben. Wir sehen im Chartbild vier höhere Tiefs und das müsste ein Zeichen für den Ausbruch sein.

Powercell Sweden hat sich seit Dezember vergangenen Jahres mehr als verdreifacht. Nach einer Seitwärtsbewegung ging es am Freitag unter die Unterstützung, die bei 9,00 Euro auszumachen ist. Das Tagestief wurde bei 8,32 Euro markiert und danach ging es wieder einige Cent nach oben. Ob die Gewinnmitnahmen damit beendet sind, kann man natürlich noch nicht sagen, aber wenn der Kurs eine Gegenreaktion zeigt und es wieder in Richtung Norden geht, können Gewinne locken. Welchen Einstiegskurs wir unseren Abonnenten für Nel ASA und Powercell Sweden vorschlagen, erfahren Sie wie immer – im Express-Service.