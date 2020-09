Ballard Power: Ist das ein guter Plan?

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Liebe Leser,

was es letzte Woche Neues bei Ballard Power gab, haben sich unsere Autoren in ihren Analysen einmal genauer angesehen. Die wichtigsten Vorkommnisse haben sie folgendermaßen zusammengefasst:

Der Stand! Wohl auch durch den derzeit leicht fallenden Kurs sieht man sich bei Ballard Power nun nach neuen Zukunftsideen um. Die Entwicklung! Insgesamt gehen die Kurse leicht zurück bei Ballard Power und so will sich das Unternehmen Gerüchten zufolge “Schiffe” als neuen Markt für Antriebstechnologie sichern. Dies könnte sich langfristig vielleicht lohnen, doch derzeit zeigt sich der Kurs unbeeindruckt und zudem ist der Schiffsverkehr durch Covid noch recht eingeschränkt. Die Stimmung! In den letzten Monaten zeigte die Diskussionsintensität die übliche Aktivität im Netz und die sogenannte Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert. Der Ausblick! Nun muss sich zeigen, ob es gelingt, den Aktienkurs auf mehr als 10 Euro zu stabilisieren.

Wie wird es bei Ballard Power nun weitergehen? Wir halten Sie informiert.





