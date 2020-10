Ballard Power, ITM und Plug – alles funktioniert wieder!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Liebe Leser,

an den Märkten ist nach vielen Tagen der Lethargie der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Boom wieder ausgebrochen. Bereits am Mittwoch schaffte Ballard Power, worauf Analysten erst in einigen Handelstagen gesetzt hatten: Der Wert überquerte die Marke von 15 Euro glatt. Damit ist diese Aktie wieder in einem sehr klaren Aufwärtstrend. Das nächste Kursziel gilt als besonders attraktiv.

Welche Aktie ist am stärksten?

Doch auch der britische Wert ITM Power erholte sich wieder und konnte weitere fast 2 % aufsatteln. Der Wert ist nun auf mehr als 3,20 Euro gestiegen und befindet sich in einem sehr starken Aufwärtstrend. Das nächste Kursziel von ITM Power etwa liegt beim Zwischenhoch von 4,01 Euro. Das Allzeithoch von ITM bei 5,10 Euro aus dem Jahr 2006 (!) ist wieder in – charttechnische – Reichweite gekommen. Der Markt also boomt.

Ein 15-Jahres-Hoch schaffte auch Plug Power. Dieses lange Zeit unscheinbare US-Unternehmen kletterte gar über 14 Euro und nimmt nicht mehr nur Kurs auf das Ziel von 15 Euro, sondern hat auch 20 Euro im Visier. Insofern sind die Kurse einiger Unternehmen der bisherigen Hype-Branche wieder angesprungen.

Einzig Nel Asa hat den Wiederanstieg noch nicht ganz geschafft. Die Norweger konnten zwar die Marke von 1,70 Euro überwinden. Dennoch sind die Kurse erst am Anfang des Comebacks und haben noch nicht die erhoffte Dynamik.

Welche Aktie aber ist am stärksten? Ich bin kein Freund der reinen Chartanalyse, auch die technische Analyse ist lediglich ein Hilfsmittel bei der Kursbestimmung. Deshalb zählen wirtschaftliche Faktoren. Die wiederum lassen mich derzeit etwas warnen:

Vorsichtig wäre ich bei ITM Power. Die Aktie hat trotz des jüngsten Deals in Schottland, wo das Thema Wasserstoff gleichfalls vorangetrieben werden soll, ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV), das über 80 verläuft. Dies ist erfahrungsgemäß viel zu teuer, um langfristig oben mitzuschwimmen – die Bewertung ist jenseits von Gut und Böse.

Auch PowerCell Sweden, die ich bis dato gar nicht erwähnt habe, sind weiterhin viel zu teuer. Deren Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) nimmt sogar Ausmaße von bis zu mehr als 100 an. Wann der Kurs abstürzt, weiß ich nicht – dass er abstürzen wird, ist sehr wahrscheinlich.

Ballard Power ist stets sehr ambitioniert bewertet. Das Unternehmen hat nun zwar einen kleinen Aufschwung geschafft. Charttechniker sprechen von Kurszielen bei bis zu 18,50 Euro. Wirtschaftlich jedoch ist Ballard Power unattraktiver als die stärkste Aktie:

Plug Power wird zwar erst im Laufe der Jahre wirtschaftlich betrachtet etwas günstiger. Dennoch steigen die Umsätze aller Voraussicht nach bis 2024 dynamischer als bei der Konkurrenz, nachdem Plug Power zwei Wasserstoff-Unternehmen übernommen hat. Wie stets in dieser Branche gilt auch jetzt, nachdem die Kurse wieder anspringen: Riskieren Sie – wenn überhaupt – nicht zu viel.

from

Finanztrends by Christian Waffenschmidt

Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.