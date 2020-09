Ballard-Power-Aktie: Ein wichtiges Signal!

Der scheinbar endlose Aufwärtstrend bei der Ballard-Power-Aktie geriet in der letzten Woche ordentlich ins Straucheln. Nachdem das Papier nur so von Hoch zu Hoch zu eilen schien, mussten die Aktionäre jüngst enorme Korrekturen hinnehmen. Einige Beobachter redeten sogar schon das Ende des Wasserstoffhypes herbei und warnten vor einem langfristigen Abwärtstrend, der ähnlich drastisch wie seinerzeit bei Cannabis-Aktien ausfallen könnte. Die Bullen haben bei diesem Thema aber noch immer ein Wörtchen mitzureden. Zu Wochenbeginn zeigen sie sich dabei von ihrer besten Seite.

Am Montag konnte die Ballard Power-Aktie endlich wieder gegensteuern und ihren Kurs bis zum Geschäft am Abend um mehr als vier Prozent steigern. Zugegeben, das reicht noch nicht aus, um bereits sämtliche Verluste der jüngeren Vergangenheit in Luft aufzulösen. Es geht jetzt aber endlich wieder in die richtige Richtung. Die Aktionäre dürften sich vor allem darüber freuen, dass die wichtige 12-Euro-Marke wieder überschritten werden konnte. Die Charttechnik erhält damit wieder ein deutlich freundlicheres Gesicht, wenngleich die Bedeutung eben dieser aktuell nicht überschätzt werden sollte.

Insgesamt hat sich für die Ballard-Power-Aktie zuletzt nur wenig verändert. Fundamental ist alles bei Alten und das bedeutet beste Aussichten für die Zukunft. Der Anteil an Wasserstofffahrzeugen dürfte in den kommenden Jahren nur weiter steigen und nicht wenige Länder nehmen für die Technik viel Geld in die Hand. Dazu kommt, dass Ballard Power schon jetzt aktiv nach Wegen sucht, um langfristig zu wachsen. So stellte das Unternehmen kürzlich beispielsweise Brennstoffzellen für Schiffe vor. Dabei handelt es sich um einen Markt der noch weitgehend unangetastet ist und deshalb über ein enormes Potenzial verfügt.

from

Finanztrends by Christina Rothstein

Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.