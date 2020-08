Ballard Power-Aktie – Das sieht nicht gut aus! Kursrutsch?

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Impulse fehlen derzeit für die Ballard Power-Aktie. So pendelt der Wert derzeit innerhalb einer Range zwischen rund 16 bis 14$ hin und her. Die obere Begrenzung dieser Range wurde in den vergangenen Handelstagen getestet. Ein nachhaltiger Break nach oben gelang jedoch nicht! Zum Ende der Woche hin erfolgte vielmehr ein Abprall am Widerstandsbereich UND der 50-Tage-Linie. Dieser gleitende Durchschnitt verläuft gegenwärtig bei 15,95$ und stellt ebenfalls eine Widerstandslinie dar.

Das oben skizzierte Szenario des Kursverlaufs ist für sich allein genommen noch kein Hinweis auf einen möglichen neuerlichen Kursrutsch. Da jedoch der jüngste Test der Widerstandszone im Bereich 16$ in Verbindung mit der 50-Tage-Linie bei sehr hohen Umsätzen erfolgte und sich zwei kleine Kerzen ausbildeten, besteht das Risiko, dass hier eine Distributionsphase vorliegt, eine Umverteilungsphase. Die starken Hände verkaufen an die zittrigen Hände!

Ein Ausbruch daher aus der Range der letzten Wochen seit Mitte Juli nach unten mit einem Fall unter die bisherigen August-Tiefs sollte daher zu einem Test der 12$ führen, auch ein Test der 200-Tage-Linie wäre sodann einzuplanen. Eine echte nachhaltige Erholung ergibt sich erst bei einem Tagesschlusskurs über dem bisherigen August-Hoch!





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.