Ballard Power Aktie: Das könnte böse enden!

Die Ballard Power-Aktie war in den vergangenen Monaten eine der begehrtesten Aktien am Aktienmarkt. Aktuell kühlt sich das Geschehen aber merklich ab. Die Aktie bildete am 9. Juli bei 21,61 US-Dollar ein neues Hoch aus und kommt seitdem wieder deutlich zurück.

Zu Beginn dieser Woche wurde der 50-Tagedurchschnitt bei 15,28 US-Dollar erreicht. Er ist seitdem zwischen Bullen und Bären heftig umkämpft. Besonders kritisch für die Käufer ist, dass gestern zum ersten Mal seit Mitte Mai wieder ein Tagesschlusskurs unterhalb des gleitenden Durchschnitts ausgebildet werden konnte.

Heute wird es deshalb gleich zu Beginn des Handels darauf ankommen, wie die Anleger mit dieser Vorgabe umgehen. Kann der EMA50 auch weiterhin behauptet werden, haben die Bullen die Möglichkeit, einen Wiederanstieg einzuleiten. Ihr erstes Ziel wäre dabei der Abwärtstrend seit dem Jahreshoch. Auf ihn könnte die Aktie im Bereich von 18,25 US-Dollar treffen.

Scheitern die Käufer jedoch mit der Verteidigung des 50-Tagedurchschnitts bei 15,28 US-Dollar, können sie ihre Hoffnung nur noch auf das Hoch vom 10. Juni bei 14,64 US-Dollar richten. Wird auch diese Unterstützung aufgegeben, sollten schnell weitere Abgaben bis auf 14,20 US-Dollar folgen. Danach wäre die am 11. Juni bei 11,99 US-Dollar erfolgreich getestete 12,00-US-Dollar-Marke das nächste Ziel.

Die auf finanztrends.info angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information. Die hier angebotenen Beiträge stellen zu keinem Zeitpunkt eine Kauf- beziehungsweise Verkaufsempfehlung dar. Sie sind nicht als Zusicherung von Kursentwicklungen der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren ist risikoreich und birgt Risiken, die den Totalverlust des eingesetzten Kapitals bewirken können. Die auf finanztrends.info veröffentlichen Informationen ersetzen keine, auf individuelle Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Es wird keinerlei Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden übernommen. Finanztrends.info hat auf die veröffentlichten Inhalte keinen Einfluss und vor Veröffentlichung sämtlicher Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen o.ä. Demzufolge kann bezüglich der Inhalte der Beiträge nicht von Anlageinteressen von finanztrendsw.info und/ oder seinen Mitarbeitern oder Organen zu sprechen sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen usw. gehören nicht der Redaktion von finanztrends.info an. Ihre Meinungen spiegeln nicht die Meinungen und Auffassungen von finanztrends.info und deren Mitarbeitern wider. (Ausführlicher Disclaimer)