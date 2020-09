Ballard Power-Aktie: Das ist eine herbe Enttäuschung!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Es sind turbulente Zeiten für die Ballard Power-Aktie. Über Monate konnte das Papier von einem Hype rund um Wasserstoffaktien profitieren, sodass es mit den Kursen stetig in Richtung Norden ging. Auf die scheinbar nicht enden wollende Rallye folgte in der vergangenen Woche eine schmerzhafte Korrektur. Aufgrund von Befürchtungen um ein Ende der Euphorie an den Märkten nahm der Verkaufsdruck immer weiter zu. Zu Wochenbeginn besserte sich die Lage wieder etwas, die Bären scheinen aber noch immer am längeren Hebel zu sitzen.

Am Dienstag konnten sich die Anleger von Ballard Power noch über enorme Kurssteigerungen freuen. Zustande kamen diese aufgrund von guten Aussichten in China, wo wohl von den zuständigen Behörden neue Subventionspakete für Schwerlastfahrzeuge mit Wasserstofftechnologie geschnürt werden sollen. Es sah fast so aus, als wäre der Abwärtstrend schon wieder beendet. Spätestens am Dienstag zeigte sich aber, dass die Freude unter den Aktionären nur von kurzer Dauer war. Bis zum Nachmittag ging es um rund 6,5 Prozent abwärts, womit die Kurse deutlich unter die 12-Euro-Marke fielen. Zum Zeitpunkt des Entstehens dieses Artikels wurden die Anteile zu je 11,40 Euro gehandelt.

Es ist schwer zu sagen, wie es mit der Ballard Power-Aktie in den nächsten Tagen und Wochen weitergehen wird. Der Wasserstoff-Sektor muss unverändert mit einer hohen Volatilität rechnen und die Anteile des kanadischen Unternehmens werden sich diesem Trend kaum entziehen können. Was sich einst als Kurstreiber erwies, könnte sich in der Zukunft noch als Fluch erweisen. Nicht zuletzt von Cannabis-Aktien und Firmenanteilen aus dem Bitcoin-Sektor wissen Anleger, dass auf jeden noch so großen Hype irgendwann eine enstsprechende Korrektur folgt. Es ist nicht gesagt, dass dies nun auch beim Thema Wasserstoff passieren wird. Ganz ausschließen lässt sich ein solches Szenario aber nie.





