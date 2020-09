Ballard Power Aktie: Was ist jetzt zu tun?

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Unglaublich, was sich gestern an den Börsen ereignete. Ballard Power ist etwas passiert, was auf diese Weise wohl nie hätte passieren dürfen. Investoren dürften sich jetzt fragen (müssen), ob es ein schnelles Comeback nach oben gibt oder ob der Wert nun vor einem kraftvollen Absturz steht.

Was für ein Minus

Gestern jedenfalls ging es für Ballard Power um unglaubliche 10,65 % abwärts. Dies ist einer der höchsten Kursverluste an einem Tag gewesen, den diese Aktie je gesehen hat. Nun ging es sogar auf weniger als 12 Euro nach unten. Das formale Kursziel liegt sofort bei weniger als 10 Euro – was ist jetzt zu tun?

Zunächst dürfte der Wert jedenfalls den laufenden Trend nicht mehr fortsetzen können. Die Aktie ist zudem ohne nennenswerten Grund nach unten gerutscht. Allein dies ist ein Hinweis darauf, dass der Wert nun nicht mehr die Rückendeckung der meisten Trend-Depots hat – die kaufen und verkaufen in laufende Trends hinein, wenn bestimmte Marken über- oder unterkreuzt worden sind.

Dies wiederum ist bei Ballard Power nun der Fall. Der Wert hat die wichtige Marke von 12 Euro unterkreuzt. Die nächsten Haltepunkte sind in Höhe von 10 Euro sichtbar. Fällt der Kurs nicht darunter, dann könnte in der Tat sogar ein Comeback nach oben anstehen. Bis dahin jedenfalls ist allerdings dennoch das Zittern nun recht groß.

Technische Analysten sprechen zumindest in der kurzfristigen zeitlichen Dimension davon, dass der Wert seine Trendmarken nicht mehr halten konnte. Dies kann die aktuelle Dynamik erfahrungsgemäß verschärfen. Schafft es der Wert nicht schnell auf mehr als 12,50 Euro, droht hier ein massiver Kursrutsch, so die Meinung. Es wird gefährlich.

