Ballard Power Aktie: Was ist jetzt zu tun?

Ballard Power befindet sich unverändert in einem starken Erholungsmodus. Allerdings ist der Wert in den vergangenen vier Tagen inklusive des Donnerstag-Handels nicht mehr weiter vorangekommen – was ist jetzt zu tun, nachdem die Aktie sich ersichtlich erholt hatte? Das Kursziel von bis zu 18 Euro ist noch nicht in Gefahr, so die Analysten der Chartanalyse…

Ballard Power: Die Zahlen waren nicht enttäuschend

Derzeit lebt die Aktie noch davon, dass die jüngst veröffentlichten Zahlen als „nicht enttäuschend“ gelten. Die Quartalszahlen hätten nach Meinung von Analysten und Beobachtern durchaus enttäuschender ausfallen können. Dabei hat der Wert vor Bekanntgabe der Zahlen darunter gelitten, dass Analysten wie auch Investoren sich als verunsichert zeigten.

Die jüngste kleine Zwischenrallye der Branche in den Sommermonaten ist ins Stocken geraten, nachdem die ersten Short-Angriffe auf einzelne Unternehmen begonnen hatten. ITM Power als einer der Konkurrenten von Ballard Power sei hier zuerst genannt.

Ballard Power konnte jedoch trotz eines für Jahre ungünstigen Ausblicks wieder deutlich aufsatteln. Die Umsatzzahlen für dieses Jahr dürften sich auf etwa knapp 100 Millionen Euro zubewegen. Im kommenden Jahr ist ein Aufschlag um fast 30 Millionen Euro möglich. Das KUV beläuft sich dennoch auch 2021 noch auf 25 – da ist zu hoch, so die Meinung von Analysten, die sich auf wirtschaftliche Kennzahlen berufen. Da die Aktie dennoch wieder zulegte, steht zu vermuten, der charttechnische Aufwärtstrend könne sich noch weiter halten.

Die Aktie hat oberhalb von 15 Euro keine nennenswerten Hindernisse mehr vor sich. Zwischentops bei gut 18 Euro, die aus dem Sommer stammen, wären daher aus dieser Sicht keine Überraschung – wenn die Impulse stimmen. Erst ab 15 Euro jedoch dürfte die Dynamik sich wieder vergrößern, warnen Chartanalysten. Aktuell lässt das gehandelte Aktienvolumen deutlich nach.

